Boretto, auto in un canale: 32enne ferito

BORETTO (Reggio Emilia) – Incidente stradale, oggi pomeriggio alle 16, lungo la Cispadana a Boretto. Nel sinistro è rimasto ferito un cittadino indiano 32enne residente a Boretto. Secondo i primi accertamenti, operati dai carabinieri di Gualtieri, il 32enne era alla guida di una Citroen Xara e stava percorrendo la Cispadana quando, per cause ancora al vaglio dei militari, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un palo della segnaletica stradalem terminando la corsa in un canale. Subito soccorso è stato trasportato al Santa Maria Nuova: non è in pericolo di vita.