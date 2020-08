CARPINETI (Reggio Emilia) – Ad un passo dal sogno, ma comunque felice per aver conquistato una delle fasce più ambite. Va in archivio con un grande successo l’esperienza di Alessia Biagini alle finali nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2020.

La studentessa 17enne di Carpineti, infatti, è arrivata tra le otto bellissime ragazze che si sono contese fino all’ultimo il titolo nazionale assegnato dalla giuria all’abruzzese Camilla De Berardinis.

Foto 3 di 5









Per Alessia, comunque, la soddisfazione di essere stata eletta Miss Grand Prix Fiction 2020, sicuramente una delle fasce più ambite anche in virtù dello storico legame tra la manifestazione promossa dall’agenzia Claudio Marastoni e il mondo della televisione italiana.

“Sono molto contenta, in generale per l’esperienza fatta a Pescara, molto bella, completa e seria. Poi, lo sono ancora di più per la conquista di una fascia che combacia con la passione per la recitazione che mi accompagna da sempre”, le prime parole della neo miss reggiana.

Studentessa al quarto anno del liceo scientifico Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti, Alessia è in procinto di iscriversi anche ad una scuola di recitazione. “Ne ho parlato con i miei genitori Ivan e Antonella che erano con me a Pescara. Mi hanno sempre sostenuto e dedico loro questa fascia. Durante i casting e i passaggi in giuria ho ricevuto complimenti dagli addetti ai lavori che mi hanno convinto a continuare nel percorso di crescita e formazione. Penso mi iscriverò a un corso di dizione”.

Nei sogni di Alessia quindi c’è la televisione, magari proprio quella fiction di cui porta il nome sulla fascia. “Guardo tante serie Tv e fiction sulle reti Rai e Netflix. Anche se sono un po’ giovane, confesso di guardare sempre ‘Un posto al sole’: mia madre non se ne perde una puntata e chissà, magari un giorno ci sarò io a recitare una parte…”

Organizzato come ogni anno dall’agenzia “Claudio Marastoni”, il concorso di Miss Grand Prix è stato trampolino di lancio, negli anni, per personaggi come Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana e tante altre protagoniste del mondo della moda e dello spettacolo, tra cui numerose vincitrici di Miss Italia.

La finale di Pescara, con Alessia in passerella, sarà trasmessa nei prossimi giorni su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).