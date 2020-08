Arena di Verona, in scena le opere più belle di Puccini

REGGIO EMILIA – Sabato 22 agosto alle 21.30 sarà la volta della seconda (la prima si terrà venerdì 21 con l’opera “Gianni Schicchi”) delle due serate dedicate a Puccini all’arena di Verona. A cantare le arie del maestro saranno Angela Gheorghiu, Eleonora Buratto, Hui He, Maria José Siri, Marcelo Álvarez, Piero Pretti, Alberto Gazale Carlo Bosi, Gianfranco Montresor e Dario Giorgelè. A dirigere Andrea Battistoni.

Aprirà il programma la prima opera scritta Puccini, “Le Villi”, creature fatate della mitologia centro-europea, vendicatrici d’amore. Da questo ricco esordio musicale sono tratti l’intermezzo “La Tregenda” e il festoso coro introduttivo. Sarà poi la volta de “La Bohème”, con tre capolavori senza tempo: l’aria di Rodolfo “Che gelida manina”, la risposta “Sì, mi chiamano Mimì” ed il duetto conclusivo “O soave fanciulla”. Si va in Oriente con Madama Butterfly di cui vengono proposti i due celebri assoli della protagonista:”Un bel dì vedremo” e l’addio di “Tu, piccolo Iddio”, intervallati dal delicato Coro a bocca chiusa.

L’impegnativa aria finale di Manon Lescaut segue il celebre “Intermezzo sinfonico” mentre la parte finale della serata è dominata da Tosca: il “Te Deum” e l’intensa “Vissi d’arte” (affidata a Gheorghiu) fino all’esecuzione integrale dell’Atto III in cui Cavaradossi dà il suo intenso addio alla vita con “E lucevan le stelle”.

La rassegna Festival d’estate continua venerdì 28 agosto con un grande appuntamento. Placido Domingo canterà le pagine più belle di Giordano e Verdi. Il 29 agosto sarà la volta di “Opera e passioni in arena” con Vittorio Grigolo e Sonja Yoncheva, protagonisti delle più belle pagine e dei duetti d’amore della storia dell’opera con Placido Domingo, questa volta nelle vesti di direttore d’orchestra.

Informazioni e contatti

Fondazione Arena di Verona ha istituito speciali tariffe per il pubblico veronese e per gli operatori sanitari, valide per tutte le date del Festival d’estate 2020. Per scoprirle nel dettaglio basta consultare il sito web www.arena.it nella sezione: https://www.arena.it/arena/it/pages/mappa-posti-prezzi-biglietti-arena-verona.html.

Web: www.arena.it

Biglietti in vendita da 39 a 199 euro.