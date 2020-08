REGGIO EMILIA – Dal 24 agosto al 19 settembre torna Autori in prestito, la rassegna di Arci realizzata in collaborazione con le biblioteche della provincia di Reggio Emilia e diretta da Paolo Nori, quest’anno alla decima stagione. E dieci saranno anche gli appuntamenti dell’anteprima estiva che si terrà all’aria aperta in totale sicurezza.

Consigli di lettura, ascolto e visione da parte di autori provenienti da ogni distretto dell’arte e della letteratura: la formula di Autori in prestito è ormai consolidata, mentre viene annunciato il titolo che ad ogni edizione della rassegna fa da filo rosso tra i tanti appuntamenti. Il titolo dell’edizione 2020 è “Allegria allegria” e riprende due citazioni di Leonardo Sciascia. Caratterizzerà anche la seconda parte della rassegna, quella autunnale.

Gli appuntamenti saranno tutti gratuiti ma, per il rispetto delle norme anti Covid è necessario attenersi alle disposizioni regionali in vigore, quindi per partecipare agli incontri la prenotazione sarà obbligatoria. Basta inviare una mail per prenotare il proprio posto.

Ecco i dieci appuntamenti inseriti nella prima parte della rassegna. Ad inaugurare questa decima stagione il prossimo 24 agosto (ore 21,15) sarà il giornalista Giuliano Ferrara. Il fondatore del quotidiano il Foglio e conduttore televisivo sarà alla piscina La Favorita di Montecavolo (info e prenotazioni 0522.249232 biblioteca@comune.quattro-castella.re.it). In caso di maltempo l’incontro si svolgerà al cinema Eden di Puianello.

Seconda tappa, giovedì 27 agosto (ore 21) con la scrittrice, traduttrice (tra cui anche alcuni libri di Harry Potter) e direttore editoriale Bompiani Beatrice Masini che incontrerà il pubblico nel cortile della rocca dei Gonzaga a Novellara. Per informazioni e prenotazioni 331 3567073 biblioteca@comune.novellara.re.it. Vera Gheno mercoledì 2 settembre (ore 21,15) si racconterà al Parco del Centro Culturale Zavattini di Luzzara. Nata in Ungheria nel 1975, è una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale è una delle massime esperte di lingua italiana nel nostro Paese. Fino a giugno dello scorso anno ha curato l’account Twitter dell’Accademia della Crusca, mentre oggi lavora per Zanichelli. Per informazioni e prenotazioni 0522 977612 biblioteca@fondazioneunpaese.org.

Chiara Alessi curatrice e saggista nell’ambito del design lunedì 7 settembre, ore 21,15 sarà alla biblioteca comunale Salvemini di Scandiano. Info e prenotazioni 0522 764291 biblioteca@comune.scandiano.re.it

Attore, regista, drammaturgo e direttore artistico della compagnia Kepler-452, Nicola Borghesi parteciperà ad Autori in prestito mercoledì 9 settembre, (ore 21,15) presso La Corte Ospitale di Rubiera (prenotazioni@comune.rubiera.re.it).

Venerdì 11 settembre (ore 21,15) Vanessa Roghi, storica del tempo presente e ricercatrice racconterà i suoi riferimenti letterari a San Martino in Rio, alla Rocca Estense. Prenotazioni 0522.636719 ufficiobiblioteca@comune.sanmartinoinrio.re.it).

Massimo Coppola, autore di programmi televisivi e fondatore della casa editrice Isbn sabato 12 settembre (ore 21,15) sarà nel cortile di Palazzo dei Principi a Correggio. (Prenotazioni 0522.693296 biblioteca@comune.correggio.re.it).

La scrittrice Simonetta Sciandivasci, classe 1985, domenica 13 settembre alle 18 si racconterà nel cortile della biblioteca comunale di Campagnola Emilia. Per prenotare il proprio posto all’incontro (entro sabato 12/9 ore 12.,00) 0522 669844 biblioteca@comune.campagnola-emilia.re.it.

Martedì 15 settembre, ore 21.15 nel cortile del Centro culturale Mavarta a Sant’Ilario d’Enza la rassegna ospiterà l’attore, drammaturgo, scrittore e regista teatrale Giulio Cavalli. (Prenotazioni 0522 671858 – 338 7830547 centroculturale@mavarta.it).

Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale alla Salani, sabato 19 (ore 18) chiuderà l’anteprima di Autori in prestito a Boretto ai Magazzini del Genio che ospitano la biblioteca comunale. Prenotazioni t/ 0522.963759 biblioteca@comune.boretto.re.it