MILANO – A causa del coronavirus, questa estate sono solo tre le grandi compilation contenenti le hit estive.

“Radio Italia Summer Hits 2020” contiene due cd con 30 brani di artisti italiani, “Kiss Kiss Play Summer 2020” comprende 45 brani di artisti italiani e stranieri e “Disco Radio Summer 2020” è doppia a prezzo speciale.

Foto 3 di 6











L’imperativo di queste compilation dedicate all’estate è che contengono tanta musica da ascoltare e da ballare sulla spiaggia e, in alcuni casi, con i così detti ‘tormentoni’.

Ci sono Tiziano Ferro & Jovanotti (Balla per me), Biagio Antonacci (Per farti felice), Elodie (Guaranà), Emma (Luci blu) nella “Radio Italia Summer Hits 2020”, il meglio della musica italiana del momento, come anche “Il sudore ci appiccica” di Francesco Gabbani, “Un’altra estate” di Diodato, “Mediterranea” di Irama, “Per fare l’amore” di Le Vibrazioni, “Non è vero” di The Kolors, “Assenza” di Gianna Nannini, “Sembro matto” di Max Pezzali, fino a “Soul mama” di Zucchero.

“Karaoke” di Boomdabash e Alessandra Amoroso è uno dei brani del doppio cd da capogiro “Kiss Kiss Play Summer 2020”, la compilation con la musica più bella di questa estate che comprende anche “A un passo dalla luna” di Rocco Hunt & Ana Mena, “Houseparty” di Annalisa, “La isla” di Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini, “Non mi basta più” di Baby K ft Chiara Ferragni, “Autostop” di Shade, “Bimbi per strada (children)” di Fedez e Robert Miles, nonché “Una vita da bomber” di Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani.

“Disco Radio Summer 2020” contiene “Hollywood” di La Vision & Gigi D’Agostino, “I’m on my way” di Bob Sinclar & Omi, “Remember me “ di Alex Gaudino & Bottai, per un totael di oltre 40 brani.

A fine estate sono invece attese il 28 agosto la “RTL Power Hits estate 2020” con alcuni tormentoni di questa estate in 3 cd e l’11 settembre la “Top hits estate 2020” con le hit internazionali “Savage love” di Jawsh 685 & Jason Derulo e “Banana” di Conkarah ft Shaggy.