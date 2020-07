Via Terrachini, tunisino accoltellato stramazza di fronte a un bar

REGGIO EMILIA – Un 31enne tunisino, A.Z., incensurato e regolare, è stato accoltellato e si è trascinato in sella a una bicicletta fino ad arrivare di fronte a un bar, all’inizio di via Terrachini, all’incrocio con viale Manara, dove poi è caduto a terra. E’ successo stamattina alle 9.15. I clienti lo hanno soccorso e altri hanno chiamato il 118. Il giovane, che era ubriaco e aveva due vistose ferite all’addome è stato portato al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Ai poliziotti arrivati sul posto ha detto di essere stato aggredito nei pressi di via Agosti. Sono in corso accertamenti della polizia per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.