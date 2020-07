REGGIO EMILIA – Una baracca ha preso fuoco, oggi verso le 20.30, in un campo nomadi in fondo a via Gattalupa, all’incrocio con la rotonda sulla tangenziale Sud Est. Una colonna di fumo denso e nero si è alzata sulla città ed è stata vista da molti reggiani. Sul posto, per spegnere le fiamme, spno arrivati una squadra dei vigili del fuoco e la polizia per le indagini. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. Per fortuna le persone che risiedono nel prefabbricato non erano presenti nel momento in cui si sono sprigionate le fiamme e quindi non ci sono feriti. Bisognerà ora capire quali sono state le cause del rogo che ha distrutto la baracca.

