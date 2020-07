Via Emilia San Pietro, mendicante sloveno aggredito

REGGIO EMILIA – Un uomo che stava facendo una passeggiata con il suo cane è stato aggredito, verso le 20,45, ieri sera, in via Emilia San Pietro vicino all’incrocio con via dell’Abbadessa.

Sul posto è subito arrivata la polizia con tre volanti e ha trovato uno slovacco di 24 anni, a torso nudo, grondante di sangue. Agli agenti l’uomo, senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine come mendicante in quel posto, ha raccontato di aver subito un’aggressione senza essere in grado di fornire particolari sull’accaduto o su chi gli avesse provocato quelle lesioni.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato il 24enne al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni per ferite lacero/contuse alle mani. Anche dopo le cure il ferito non è stato in grado di fornire particolari sull’accaduto. La polizia sta indagando per risalire all’autore dell’aggressione e capirne il movente.