Vende furgone on line, ma è una truffa: denunciato

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Facendo credere di essere intenzionato a vendere un furgone Fiat Scudo ha pubblicato un annuncio su un noto sito internet che tratta anche la compravendita di automobili riuscendo a “piazzare” il furgone al prezzo di 2.300 euro ad un 50enne abitante nel comune di Novellara che tuttavia, dopo aver pagato la caparra di 400 euro con una ricarica postepay, non si è visto consegnare il furgone dato che l’inserzionista, un volta incassato il denaro, ha bidonato l’acquirente rendendosi irreperibile.

Per questo i carabinieri della stazione di Novellara, a cui un artigiano 50enne del paese ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana un 49enne catanese, che non è nuovo a tali espedienti come peraltro rivelato dai suoi precedenti di polizia.