Rubiera, furto notturno in una erboristeria

RUBIERA (Reggio Emilia) – Furto in un negozio di erboristeria in via don Andreoli a Rubiera. I militari sono stati chiamati verso le 5,30 e hanno appurato che i ladri, dopo aver forzato un accesso, sono entrati nei locali e hanno rubato le monete nel registratore di cassa. Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Rubiera per furto aggravato contro ignoti.