Reggiana-Novara: Kargbo, Spanò e Serrotti a rischio

REGGIO EMILIA – La Reggiana sarà impegnata venerdì 17 luglio alle 20,30 nella semifinale play off con il Novara, qualificatosi alle Final Four grazie al successo esterno di ieri con il Carpi. Dopo l’incontro del “Città del Tricolore”, i granata hanno svolto questa mattina una seduta di scarico al centro sportivo di Cavazzoli e domani pomeriggio saranno di nuovo in campo per iniziare la preparazione alla prossima sfida.

In seguito alle problematiche fisiche scaturite da contrasti di gioco resta in dubbio la presenza in campo nella partita di venerdì per Kargbo (colpo al piede), Spanò (colpo al ginocchio) e Serrotti (colpo al ginocchio). I calciatori saranno rivalutati nella giornata di domani. Non destano preoccupazioni gli acciacchi fisici di Venturi e Radrezza, che si sono sottoposti alle cure dello staff fisioterapico.