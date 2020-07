Rapina il titolare di un’autofficina, denunciato un 47enne

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – I carabinieri di Quattro Castella hanno denunciato un reggiano 37enne per una rapina avvenuta la scorsa settimana ai danni del titolare di un’autofficina di Reggio Emilia. Secondo la ricostruzione fatta dai militari del comune matildico, a cui la vittima si è rivolta per presentare la denuncia, l’uomo, dopo aver contattato il titolare dell’autofficina, con un pretesto ha fissato un appuntamento alle prime ore del mattino.

Una volta incontratisi ed entrati nel capannone, approfittando dell’assenza di testimoni, il 37enne ha minacciato il meccanico costringendolo a farsi consegnare i 700 euro che aveva in cassa, per poi dileguarsi. I carabinieri di Quattro Castella, avviate le indagini grazie anche all’esatta descrizione fatta dalla vittima ed al sospetto che l’autore, in realtà, fosse un congiunto di alcuni suoi clienti, in breve tempo sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore che, conclusi gli accertamenti, è stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Inoltre, con collaborazione degli stessi parenti, il denaro sottratto è stato recuperato e restituito al titolare dell’officina.