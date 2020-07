REGGIO EMILIA – Sono iniziati questa mattina i lavori per la messa in sicurezza della passerella sul Crostolo, al quartiere Gattaglio. La riapertura al transito ciclo-pedonale è prevista a partire dal prossimo agosto.

“L’obiettivo – dice l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria – è di procedere il più speditamente possibile per riaprire, in totale sicurezza, al transito di pedoni e ciclisti. Dopo il fermo dovuto al lockdown, che ha allungato i tempi per l’avvio dei lavori, contiamo di terminare tutti gli interventi necessari a garantire l’incolumità delle persone entro la prima metà di agosto. Questo ci consentirà di riaprire in tempi brevi la passerella anche se in modalità contingentata, e di restituire così al quartiere un’infrastruttura strategica per i residenti e le attività commerciali”.

Foto 2 di 2



Questa mattina sono stati realizzati i lavori preparatori per l’apposizione delle ‘tasche’, i punti di aggancio del parapetto alla soletta in calcestruzzo, per il fissaggio e la messa in sicurezza dei parapetti laterali.

Terminata questa prima parte di lavori si procederà al restringimento della corsia con l’apposizione delle due file di barriere ‘New Jersey’ in plastica, che limiteranno la superficie pedonale a 80 centimetri: questo permetterà di scaricare il sovraffollamento del ponte e limitarne la portata, mantenendo condizioni statiche adeguate allo stato dell’arte dell’infrastruttura.

Terminati i lavori di queste settimane, proseguiranno le verifiche per individuare, attraverso uno studio di fattibilità, gli interventi da realizzare per garantire la stabilità dell’infrastruttura e tornare al ripristino della normale viabilità.