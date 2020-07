Picchia la fidanzata dopo una cena: denunciato

BAGNOLO (Reggio Emilia) – Ancora un caso di violenza sulle donne quello che ha visto come vittima una ragazza di Sassuolo picchiata per futili motivi dal compagno. Alla fine di giugno la coppia era andata in un ristorante di Bagnolo per una cena. La serata però, però, si è conclusa male.

Fuori dal locale i due hanno iniziato a litigre violentemente e poi l’uomo ha aggredito la compagna causandole lesioni, refertate dal pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo dove la vittima si è recata per le cure, guaribili in 21 giorni.

Appresa la notizia di quanto accaduto, visto che sul momento nessuno dei due aveva richiesto l’intervento dei carabinieri, i militari di Bagnolo hanno avviato un indagine che, ieri, si è conclusa con la denuncia dell’uomo, un 51enne di Sassuolo, che ora dovrà rispondere del reato di lesioni.