Ottiene le credenziali dell’home banking e gli ruba 600 euro

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Lo scorso giugno ha telefonato alla vittima, un 43enne residente ad Agrigento ma domiciliato a Cavriago per lavoro e, con una serie di raggiri, è riuscito a farsi consegnare le credenziali dell’home banking, sottraendogli subito dopo 600 euro dal conto corrente.

Accortosi dell’ammanco, la vittima si è rivolta ai carabinieri di Cavriago che, una volta raccolta la denuncia, hanno avviato l’indagine. Grazie anche al telefono usato per i contatti ed al tracciamento dei movimenti bancari, gli uomini dell’Arma sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del truffatore, un 35enne abitante in provincia di Napoli, che al termine degli accertamenti è stato denunciato per truffa.