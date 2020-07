MILANO – Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla normalità l’ambiente musicale e discografico italiano dopo il lockdown per il covid-19 e c’è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da fine agosto, per la ripresa di un mercato che è stato fra i più penalizzati per il coronavirus. A settembre arriva il primo album di inediti di Emis Killa e Jake La Furia insieme dal titolo “17”, anticipato dal singolo “Malandrino”.

Esattamente il 4 settembre esce invece l’album di inediti “Popclub” di Riki, il cantautore da milioni di follower, contenente il brano sanremese “Lo sappiamo entrambi” e il singolo “Gossip”. Annalisa ha posticipato al 18 settembre l’uscita del nuovo album inizialmente previsto per la scorsa primavera, anticipato dai singoli “Vento sulla luna” e “Houseparty”.

Il 25 settembre uscirà “Lucio Battisti – Rarities”, una raccolta di perle dello straordinario artista, fra singoli, versioni alternative, rarità e b-sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio. “Paloma” è il primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita a settembre.

E a settembre escono anche le due ristampe “Pompa” degli Squallor originariamente pubblicato nel 1977, in edizione limitata in lp 180 gr. picture disc 12’, nonché “Ornella &…” in edizione limitata doppio lp 12’’ 180 gr., per la prima volta in vinile bianco e blu, originariamente pubblicato nel 1986 in cui Ornella Vanoni reinterpreta grandi classici italiani assieme a star internazionali da George Benson a Gil Evans e Herbie Hancock: sarà disponibile anche in versione cd.

È atteso in autunno Fedez con il nuovo settimo album dopo i singoli “Problemi con tutti (Giuda)” e “Bimbi per strada (Children)”, a un anno da “Paranoia airlines”. Dopo il successo della prima parte, Francesco Guccini ritorna con “Note di viaggio capitolo 2” in cui i suoi brani più rappresentativi sono re-interpretati da alcuni popolari artisti del panorama musicale italiano, con la supervisione dell’ex PFM Mauro Pagani.

Entro l’anno è previsto il nuovo album di Max Pezzali ampiamente anticipato dai singoli “Sembro matto” e “In questa città” dedicato alla città di Roma. Nuovo album per Mario Biondi che si è cimentato in “Paradise alternative productions” dopo la pubblicazione del singolo “Mesmerizing eyes”. Esce l’album solista di Ghigo Renzulli (Litfiba) dal titolo “No vox” tutto strumentale con alcuni brani di colonne sonore rivisitate ed una serie di brani dello stesso chitarrista.

I Negramaro sono al lavoro per il nuovo album di inediti che potrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno, a poco più di due anni da “Amore che torni”. Stesso discorso per Achille Lauro che dopo l’album di cover “1990” dello scorso 24 luglio ne ha pronto uno di inediti che lo stesso artista ha preannunciato di radicale cambiamento.

Probabilmente “12” sarà il titolo del nuovo album di Ermal Meta, a due anni di distanza da “Non abbiamo armi” che conteneva anche “Non mi avete fatto niente” con cui ha vinto il festival di Sanremo di quell’anno insieme a Fabrizio Moro. Giusy Ferreri ha rinviato la pubblicazione del nuovo album a causa del covid-19 e anche l’album di inediti di Carmen Consoli non ha una data di uscita.

Dopo aver firmato con la Capitol Records, Matteo Bocelli ha ultimato il suo primo album solista dopo il duetto con il padre Andrea in “Fall on me”. Il nuovo singolo “Tu che ne sai di me” di Gianluca Grignani, dopo una serie di episodi turbolenti, è il preludio a un nuovo album.

Sono previsti il terzo album dei Canova, Gigi Finizio con l’album “Io torno (parte 2)”, l’album “Metamorfosi” del dj/producer Joseph Capriati, il primo album solista “Forever” di Francesco Bianconi, l’album “(Dis)amore” dei Perturbazione, il nuovo di Davide Van De Sfroos, l’album di inediti del cantante e chitarrista argentino napoletano d’adozione Diego Moreno, terzo album di inediti per Silvia Nair, l’album “Open world” di Monte, nuovo disco di inediti per Dente, album d’esordio di Martina Beltrami.

Sono invece previsti per il nuovo anno Vasco Rossi con un album d’inediti cui sta ancora lavorando, come anche Claudio Baglioni con un disco di dodici tracce già pronto, e Tommaso Paradiso dopo il singolo “Non avere paura” del trailer della seconda stagione di Netflix “Baby”.

In fermento molti artisti stranieri, a cominciare il 4 settembre con i Rolling Stones che pubblicano l’album “Goats head soup 2020”, Blues Pills con l’album “Holy moly”, il 28 agosto arriva il nuovo lavoro di Katy Perry, poi “All rise” di Gregory Porter, “Anagnorisis” di Asaf Avidan, Richard & Linda Thompson con “Hard luck stories (1972-1982)” di otto cd, “No need to argue” dei Cranberries del 1994 contenente la hit “Zombie”, “Tea for the tillerman” del 1970 di Cat Stevens; il 2 ottobre esce “2020” dei Bon Jovi, album di inediti “Exotic diorama” di Christine Herin, il nuovo “The bitter truth” per gli Evanescence e il decimo album “God’s country” dell’iconico rapper e produttore Kanye West.

Compilation di fine estate e il 28 agosto esce la “RTL Power Hits estate 2020” con 3 cd e l’11 settembre la “Top hits estate 2020” con le esclusive hit internazionali “Savage love” di Jawsh 685 & Jason Derulo e “Banana di Conkarah ft Shaggy.

La ripresa è davvero auspicabile dopo gli evidenti cali su cd e vinili di oltre il 60%, sui diritti connessi di oltre il 70% per la chiusura di esercizi commerciali e all’assenza di eventi; anche lo streaming ha sofferto a causa dell’assenza di nuovi dischi che, solitamente, fanno da traino agli ascolti, e della scarsa mobilità dei consumatori perchè il 76% di chi ascolta musica lo fa in auto e il 43% nel tragitto casa-lavoro.