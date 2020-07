Furto al Rossetto, denunciato tre baby ladre

REGGIO EMILIA – Furto al centro commerciale Rossetto in via Pasteur a Ospizio. Tre ragazze minorenni sono entrate, ieri pomeriggio, ciascuna di loro con uno zaino vuoto. Poi, all’uscita, hanno pagato un solo prodotto cercando di uscire con gli zaini pieni di prodotti rubati. Sono però state notate da una commessa che le ha fermate. A quel punto hanno mostrato la merce nascosta che aveva un valore complessivo di 181 euro. Nel frattempo, sul posto, era arrivata la polizia. Le tre, con un’età fra i 16 e i 17 anni, sono state denunciate per furto e date in custodia ai genitori che, nel frattempo, erano stati chiamati.