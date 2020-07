Daisy bellissima American Staffordshire

REGGIO EMILIA – Lei è una bellissima American Staffordshire di un paio d’anni, vissuti tutti insieme ad una bellissima famiglia con bambini piccoli che adora e che gli hanno fatto compagnia finora, ma per gravi problemi, non suoi, ora non ha più dove vivere. Caratterialmente molto docile e dolce, si affida solo a persone che conoscano la razza e la apprezzino. Per informazioni Bruna: 339-523.16.47.