Catellani: “Fare chiarezza su contagi e morti a Villa Bertani”

SN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Con un’interrogazione rivolta al governo regionale Maura Catellani (Lega) chiede “chiarezza sul numero dei contagiati fra ospiti e operatori sanitari nella casa residenza per anziani ‘Villa Bertani’ di San Martino in Rio, nel reggiano, e sul numero dei decessi effettivamente avvenuti”.

Per la consigliera “la struttura sembrerebbe avere avuto un numero eccessivo di decessi e una media di contagiati da Covid-19 superiore alla media territoriale”. A oggi, rimarca, “non ci è noto se la fornitura dei dispositivi di protezione individuale a Villa Bertani sia stata tempestiva, costante e adeguata fin dall’inizio della situazione emergenziale”.

Catellani vuole quindi sapere dall’esecutivo regionale la reale situazione su quanto accaduto nella struttura reggiana, il numero dei contagiati e dei morti (oltre al numero delle presenze nella struttura nella fase emergenziale). La leghista chiede poi alla Giunta di attivarsi, in collaborazione con l’Ausl di Reggio Emilia, per verificare questi dati e, in particolare, per capire se nella residenza per anziani siano state applicate correttamente le procedure collegate alla sicurezza di ospiti e operatori.