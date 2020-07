Focolaio nella logistica, obbligatori i test Covid19 per tutti i lavoratori

– Anche venerdì 10 luglio nessun decesso, ma oltre la cinquantina i nuovi contagi in Emilia-Romagna, di cui 41 persone asintomatiche individuate attraverso lo screening regionale attraverso i test sierologici.

Dei 53 nuovi casi, ben 36 vengono dalla provincia di Bologna: 29 di questi riconducibili a un focolaio che si è sviluppato in una impresa della logistica, la Tnt. Un comparto sul quale la Regione Emilia-Romagna, come annuncia viale Aldo Moro nel bollettino quotidiano, “intende intervenire rendendo obbligatori i test sierologici per tutti i lavoratori del settore da Piacenza a Rimini, avviando così una vasta operazione di prevenzione e tracciamento”.

Il servizio sanitario “ha saputo circoscrivere rapidamente ogni nuovo focolaio, compreso l’ultimo a Bologna: tutti i casi vengono trattati con la massima attenzione, in modo da mantenere assolutamente sotto controllo il contagio”, sottolinea l’assessore alla Sanità, Raffaele Donini. “Sia chiaro: non vogliamo bloccare una filiera così nevralgica come quella della logistica, ma non possiamo tollerare alcun rischio per la salute e la sicurezza di tutti gli emiliano-romagnoli. Per questo, in pochi giorni definiremo un’ordinanza regionale che renderà i test sierologici obbligatori per tutti i lavoratori del settore”.

Afferma ancora Donini: “Vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione. Non ci siamo mai permessi alcuna sottovalutazione e non inizieremo di certo ora: rispettiamo tutti le norme di sicurezza, per la tutela di ognuno e della salute pubblica, per non vanificare gli sforzi già compiuti”.

Tornando ai dati di venerdì, i sintomatici in tutta la Regione sono 12: uno a Piacenza, uno a Reggio, cinque a Modena, tre a Bologna, uno a Ferrara e uno a Rimini, “per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti. I nuovi tamponi effettuati sono 4.182, a cui si aggiungono altri 1.662 test sierologici. Le nuove guarigioni sono sei, per un totale di 23.440. I casi attivi, cioé il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.113.