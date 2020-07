Covid19: 27 nuovi casi in Emilia-Romagna, un decesso a Reggio

covid

– Sono 27 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 2 luglio in Emilia-Romagna, di cui 16 asintomatici. E la metà è concentrata a Bologna, con 13 positivi quasi tutti riconducibili agli attuali focolai, di cui sette persone con sintomi. Nel complesso, dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 28.535 casi di positività.Oggi si conta anche un decesso, una donna della provincia di Reggio Emilia: il totale di chi ha perso la vita a causa del-19 in regione sale dunque a 4.265 persone. Le nuove guarigioni sono 25, per un totale di 23.267 dall’inizio dell’epidemia, ovvero l’81,5% dei contagiati. I casi attivi invece oggi sono 1.003, cioè uno in più rispetto a ieri.

Aumentano anche le persone in isolamento, con sintomi lievi o asintomatici, che oggi sono 898, dieci in piu’ rispetto a ieri (l’89,5% di quelle malate). I pazienti in terapia intensiva invece sono scesi a nove (una in meno) e quelli ricoverati negli altri reparti covid sono 96 (otto in meno). Oltre a Bologna, i nuovi casi di oggi si registrano a Piacenza (due), Parma (uno), Modena (uno, sintomatico), Ravenna (quattro, di cui uno sintomatico), Forlì (due sintomatici), Cesena (tre) e Rimini (uno).

Nessun caso invece a Reggio Emilia, Imola e Ferrara. Oggi sono stati refertati 4.862 tamponi, per un totale di 504.288 da inizio pandemia, piu’ 1.553 test sierologici, per un totale di 157.407.

Secondo i dati del Ministero della Salute a livello nazionale sono 201 i nuovi contagiati di coronavirus, in aumento rispetto a mercoledì 1 luiglio quando erano stati 187. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 48,7% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.961. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 30, in aumento rispetto alle 21 di mercoledì. I morti per coronavirus salgono così a 34.818.Sono 15.060 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, 195 meno di mercoledì, mentre in terapia intensiva ci sono 82 pazienti, 5 in meno di mercoledì. Di questi, la metà (41) sono in Lombardia.