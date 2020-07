Coronavirus, solo tre nuovi casi a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Solo 18 casi in piu’ (13 asintomatici) oggi in Emilia-Romagna, dove per il sesto giorno consecutivo non ci sono stati decessi. Sono dunque 5 i nuovi casi sintomatici: tre in provincia di Reggio Emilia, uno in quella di Bologna e uno in quella di Parma.

“Per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi gia’ noti”, sottolinea la Regione nel bollettino quotidiano. I tamponi effettuati da ieri sono 2.007, oltre a 2.031 test sierologici. I guariti salgono a 23.496 (+5) mentre crescono ancora casi attivi, cioe’ il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.193 (13 in piu’ di ieri).

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.091, 14 in piu’ rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 9 (-1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 93, lo stesso numero di ieri. Questi i casi di positivita’ sul territorio: 4.567 a Piacenza (invariato), 3.722 a Parma (+5), 5.014 a Reggio Emilia (+3), 4.013 a Modena (+2), 5.095 a Bologna (+3); 404 a Imola (invariato), 1.048 a Ferrara (invariato); 1.087 a Ravenna (+3), 965 a Forli’ (invariato), 820 a Cesena (+1) e 2.223 a Rimini (+1).