Controlli dei Nas in un ristorante a Montecchio: trovati alimenti scaduti

MONTECCHIO (Reggio Emilia) – I carabinieri del Nas di Parma, in collaborazione con i colleghi di Montecchio e quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Emilia, qualche giorno fa hanno eseguito un’ispezione in un ristorante di Montecchio.

Nel locale gli uomini dell’Arma hanno potuto rilevare violazioni alle norme igienico sanitarie e hanno rinvenuto prodotti alimentari decorsi di validità o privi di etichette di tracciabilità, procedendo, quindi, ad elevare sanzioni amministrative per circa 2.000 euro e a sequestrare diversi alimenti in giacenza.

Non solo. Nel locale sono stati trovati anche due lavoratori per i quali il titolare non aveva provveduto a regolarizzare l’assunzione, ragione per cui è scattata l’ulteriore sanzione amministrativa dell’importo di 5.600 euro.