Consigli degli esperti per i nuovi trader forex

REGGIO EMILIA – Se stai tastando il terreno del trading forex per la prima volta, è importante esaminarne i fondamenti. Quando si tratta di apprendere le basi del trading forex, la curva di apprendimento potrebbe essere piuttosto ripida, quindi ecco alcuni suggerimenti di esperti che ti aiuteranno a iniziare il trading delle coppie di valute con successo.

Educarti sui mercati

La prima cosa che devi fare se hai intenzione di cimentarti nel forex trading è di informarti sui mercati. Devi studiare le diverse coppie di valute e scoprire cosa può influenzarle prima di rischiare il tuo denaro. Può sembrare un’attività che richiede tempo, ma a lungo termine potrebbe farti risparmiare denaro.

Crea il tuo piano di trading

Creare il tuo piano di trading non potrebbe essere più importante se vuoi scambiare il forex con successo. È necessario includere elementi quali il livello di tolleranza al rischio, gli obiettivi di profitto, i criteri di valutazione e la metodologia. Dopo aver creato il tuo piano, rispettalo ogni volta che prendi in considerazione un’operazione di trading. Rientra nei parametri del tuo piano di trading? Assicurati di attenerti sempre ai tuoi principi.

Pratica, pratica e pratica

Una volta approntato il tuo piano, è il momento di metterlo alla prova. Apri un conto di pratica e applica il tuo piano di trading in condizioni di mercato reali senza dover rischiare i tuoi soldi. Questo ti darà l’opportunità di sperimentare il trading in uno scenario realistico senza alcun rischio di perdita.

Previsioni di mercato

Alcuni trader scelgono le loro operazioni in base a dati politici e finanziari. Altri preferiscono utilizzare strumenti di analisi tecnica come indicatori e ritracciamenti di Fibonacci per prevedere il movimento del mercato. Alcuni useranno la combinazione di entrambi. Qualunque sia lo stile che preferisci, assicurati di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per trovare le migliori opportunità di trading.

Fissare i limiti

Anche se sembra semplice, l’impostazione dei limiti è qualcosa che molti trader non riescono a fare. Devi sapere esattamente quanto sei disposto a rischiare su ogni operazione e impostare un rapporto di leva finanziaria per soddisfare le tue esigenze. Soprattutto, non devi mai rischiare più soldi di quanti te ne puoi permettere di perdere.

Fare uso degli stop

Nessuno ha il tempo di guardare il mercato tutto il giorno. È meglio proteggere i profitti e gestire i rischi utilizzando gli ordini di stop e limit. Questi imposteranno un prezzo che ti farà uscire dal mercato. Un trailing stop può essere molto utile, perché ti permette di trascinare la tua posizione a una distanza di tua scelta e ti aiuta a proteggere i profitti se il mercato si inverte.

Evita il trading emotivo

Scambia sempre con la testa, non con il cuore. Può essere troppo allettante tentare di inseguire le tue perdite con operazioni che non rientrano nel tuo piano di trading prestabilito. Scambi dettati dalla vendetta raramente vanno a buon fine. Se permetti alle emozioni di prendere il controllo, quasi sicuramente perderai molti soldi. Rispetta invece il piano che hai impostato e prova a recuperare lentamente le perdite. Sei una persona troppo emotiva e non vuoi rischiare di perdere il controllo delle tue operazioni? In tal caso puoi iniziare con un conto gestito aprendo un conto PAMM e affidarti a un trader esperto che gestirà i tuoi fondi massimizzando i profitti finché non ti sentirai emotivamente pronto a guidare da solo il tuo trading.

Sii costante e lento

La chiave per un trading di successo è l’essere coerenti. Ogni operatore perderà denaro di volta in volta, ma se sei disciplinato e paziente, sarai in grado di mantenere un vantaggio positivo e ottenere il massimo in generale.

Modifica il tuo piano se necessario

Abbiamo detto che rimanere coerenti è importante, ma è anche importante rivalutare il piano di trading che hai elaborato se si sta dimostrando fallimentare. La tua esperienza crescerà e le tue esigenze cambieranno, quindi è ovvio che il tuo piano non sarà sempre un vero riflesso dei tuoi obiettivi. Non aver paura di apportare modifiche e cambi per adattarti alla tua posizione.

Segui questi suggerimenti prima di eseguire il tuo primo scambio nel forex, ma ricorda, meglio sempre iniziare con un conto di pratica prima di investire nel mercato reale.