Confcommercio, Massarini nel Consiglio nazionale

REGGIO EMILIA – Ieri, mercoledì 15 luglio, a Roma si è svolta l’Assemblea nazionale di Confcommercio – Imprese per l’Italia che ha confermato per acclamazione Carlo Sangalli, presidente per il prossimo quinquennio 2020-2025. La stessa Assemblea ha rinnovato il Consiglio confederale dell’associazione e, all’interno di esso, ha eletto Consigliere nazionale il presidente di Confcommercio Reggio Emilia, Davide Massarini.

“Accolgo questo incarico inaspettato a servizio delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni del nostro territorio – commenta Davide Massarini – con profonda gratitudine e con la consapevolezza che questo è un momento molto delicato che necessita di un grande lavoro di squadra e di continuità. Le nostre imprese necessitano di risposte concrete in tempi rapidi. Serve inoltre che i più giovani trovino le basi per poter credere che fare impresa in questo Paese sia un’opportunità per il loro futuro e possano trovare nella nostra associazione tutti i sostegni necessari”.

Davide Massarini, 42 anni, è stato eletto presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia lo scorso 7 novembre. Gestisce il negozio di giocattoli JouéClub a Scandiano ed è co-fondatore del gruppo JouéClub Italia.