Cervarezza, bambina cade in bicicletta: è grave

VENTASSO (Reggio Emilia) – Una bambina di nove anni si è ferita gravemente cadendo in bicicletta, oggi pomeriggio, poco dopo le 17,30, in via della Mulinella a Cervarezza. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero da Pavullo che ha portato la piccola al Maggiore di Parma dove ora si trova ricoverata in Rianimazione. La prognosi è riservata.

Secondo una prima ricostruzione la bambina, originaria della Puglia ospite di parenti che gestiscono l’albergo Belvedere, stava percorrendo una discesa molto ripida quando ha perso il controllo della bicicletta andando a sbattere contro il muro di una casa.