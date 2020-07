Carpineti, auto fuori strada: ferito un 72enne

CARPINETI (Reggio Emilia) – Un 72enne di Massa Carrara è finito con la sua Fiat Panda contro una roccia, ieri sera, verso le 23,30, in località Le Casette di Carpineti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno rilevato che, per cause ancora in corso di accertamento, era uscito di strada andando a sbattere contro la roccia. L’uomo, soccorso da personale del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Reggio Emilia.