VENTASSO (Reggio Emilia) – Un motociclista 43enne di Parma, Massimo Faggiani, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, poco prima di mezzogiorno, a Busana.

L’incidente si è verificato lungo la SS 63 denominata in quel tratto via Nazionale Sud dove il centauro, diretto verso Castelnovo Monti, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Collagna intervenuti sul posto, ha perso il controllo della sua Kawasaki Z 1000 andando a sbattere contro il guardrail.

Per il 43enne di Parma non c’è stato nulla da fare in quanto, come accertato dai sanitari inviati dal 118 e’ deceduto sul colpo. Quindi l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri che stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro.