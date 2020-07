Alla scoperta di Reggio Calabria e dintorni: itinerari con noleggio auto da non perdere questa estate

REGGIO EMILIA – Reggio Calabria è tanto mare quanto montagna. Proprio in questa zona, meno esplorata e meno turistica, è possibile scoprire un mondo impervio ma popolato da secoli dalle genti dell’Aspromonte. Voler conoscere l’intera provincia in una sola estate è possibile avendo molto tempo a disposizione, ma per quanti avessero solo pochi giorni a disposizione presentiamo una serie di itinerari da percorrere in automobile che consentiranno di vivere una piacevole permanenza nella regione, immergendosi tra le acque cristalline della costa tirrenica e di quella ionica. In alternativa, proponiamo anche un percorso alla scoperta della parte interna della provincia e delle comunità che vivono l’Aspromonte.

Reggio Calabria in auto: spiaggia dopo spiaggia

Con partenza da Reggio Calabria suggeriamo due itinerari in auto per una vacanza “on the road” emozionante e vissuta spiaggia dopo spiaggia. Ai due itinerari abbiamo dato un nome che ne definisce il carattere e che meglio li colloca geograficamente: Reggio Calabria tirrenica e Reggio Calabria ionica (Costa dei Gelsomini). Gli itinerari hanno nella città capoluogo di provincia il punto di partenza e di rientro perché è qui che risulta possibile noleggiare l’autovettura che vi accompagnerà tra i paesini della costa. La città è ricca di servizi di autonoleggio, non sarà quindi difficile trovare direttamente in loco la soluzione più adatta alle vostre esigenze di viaggio (auto compatta, berlina, station wagon, Suv, minivan), tuttavia per anticipare la scelta è consigliabile verificare online la disponibilità degli automezzi visitando i siti delle singole agenzie o consultando l’aggregatore di proposte Offertenoleggioauto Reggio Calabria che unisce in una sola pagina le proposte disponibili. Con l’auto ora assicurata, scopriamo i dettagli dei due itinerari costieri che suggeriamo.

Reggio Calabria tirrenica

Il viaggio tirrenico “coast to coast” di per sé è breve, appena 105 chilometri e prevede come tappa finale l’incantevole Tropea in provincia di Vibo Valentia, tuttavia prima di arrivare alla meta sono quattro le località di mare da visitare, per una vacanza fattibile in cinque o sei giorni. Partendo da Reggio Calabria la prima tappa è Scilla con il suo belvedere e il Castello Ruffo da cui ammirare in una bella giornata la punta più estrema della Sicilia. Secondo giorno Bagnara Calabra punto intermedio della cosiddetta Costa Viola che trova in Marina di Palmi, terzo giorno dell’itinerario, il suo culmine. Consigliatissimo a Palmi una salita in auto sul Monte Sant’Elia da cui ammirare le Isole Eolie, lo Stromboli e l’Etna. Capo Vaticano, la tappa successiva, è quella con più chilometri da percorrere (circa 58 km), e ci introduce nel tratto di costa battezzato la Costa degli Dei: un tuffo nelle sue acque chiarirà perché porta questo nome. Sarà difficile lasciarsi alle spalle questo magnifico angolo d’Italia, ma Tropea saprà ricompensarci adeguatamente con la sua storia e il suo folclore: il 15 agosto di ogni anno viene organizzata una processione religiosa a mare tipica delle zone costiere del basso Tirreno.

Reggio Calabria ionica

Andiamo alla scoperta dei Bronzi di Riace lungo i 133 chilometri della Costa dei Gelsomini, che da Reggio Calabria ci conducono a Riace Marina, la tappa più a nord di questo itinerario estivo lungo le coste della Calabria. Lasciato il capoluogo raggiungiamo Pellaro, un santuario del kitesurfing da cui la Sicilia quasi si potrebbe toccare con mano per quanto è vicina, ma è tempo di raggiungere Melito di Porto Salvo, il paesello della Penisola più a sud e luogo dello sbarco dei Mille provenienti dalla Sicilia e condotti da Giuseppe Garibaldi alla conquista dell’Unità d’Italia. Il terzo giorno raggiungiamo Palizzi Marina e i Calanchi Bianchi di Palizzi da cui vediamo già Capo Spartivento e il suo faro che idealmente indica la rotta verso Siderno, penultima tappa del nostro viaggio e luogo dove curiosare tra i numerosi palazzi storici al termine di una mattinata trascorsa al mare. Riace Marina chiude la cinque giorni lungo la Costa dei Gelsomini e ci ricorda attraverso le statue di bronzo ritrovate nel 1972 che queste coste, tra una tintarella e l’altra, hanno millenni di storia da raccontare.

Aspromonte in auto da sud a nord

Come suggerisce il nome stesso del Parco nazionale, Aspromonte, qui la natura è aspra e selvaggia, ma le persone che vi abitano vi sorprenderanno mentre attraverserete i paesi immersi tra queste montagne. Il nostro viaggio nel parco parte da Bagaladi, piccolo comune sorto sulla sponda ovest della Fiumara di Mèlito: sono famosi i suoi mulini ad acqua e i frantoi. La tappa successiva fa capolino a Mannoli ma è solo un passaggio perché la meta del secondo giorno è Santo Stefano in Aspromonte: qui ha sede l’Ente parco e da qui è visitabile Monte Scirocco per una veduta superba sullo Stretto di Messina; consigliamo due giorni di pernottamento per organizzare le escursioni. La terza meta dell’itinerario è Delianuova collocata tra i 600 e gli 800 metri s.l.m, i suoi cittadini d’estate si rifugiano in località Piani di Carmelia a quota 1324 metri, dove si trova anche un rifugio che funge da base ideale per esplorazioni escursionistiche nei dintorni. Infine Santa Cristina d’Aspromonte, altro piccolo comune dove entrare in contatto con la cultura di questa terra montuosa e aspra per conoscere affondo la vita quotidiana.

Il viaggio costiero lungo la Calabria profonda e la sua storia millenaria fatta di continue conquiste e mescolanze di civiltà, così come l’ascesa alle cime e vette più alte del selvaggio Parco nazionale dell’Aspromonte terminano qui. Adesso è giunto il momento di riempire la valigia di tutto l’occorrente e di intraprendere l’avventura vera, quella che ci accompagnerà in questa estate 2020 trascorsa tra Reggio Calabria e le colorate atmosfere della sua provincia. Felice tour on the road!