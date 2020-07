Albinea, moto contro auto: centauro all’ospedale

ALBINEA (Reggio Emilia) – Alle 13 di oggi i carabinieri di Albinea sono intervenuti in via Vittorio Emanuele, intersezione con via Papa Giovanni XXIII, per i rilievi di un sinistro stradale tra un’auto e una moto.

Sul posto i militari della stazione di Albinea hanno appurato che, per cause in corso di esatto accertamento, la conducente di un’Audi A3 di 52 anni, residente a Reggio Emilia, si è scontrata con un Suzuki 600 condotto da un giovane di 27 anni residente a Reggio Emilia.

In seguito all’impatto il centauro ha riportato lesioni alla spalla per cui è stato trasportato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni non gravi. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Albinea.