Via Samoggia, auto come ariete contro profumeria

REGGIO EMILIA – Auto come ariete contro la profumeria Caddy’s di Via Samoggia. E’ successo stanotte, verso le 2.30. I ladri, dopo aver forzato la saracinesca utilizzando un’auto a bordo della quale sono poi fuggiti, hanno sfondato la vetrata e sono entrati nell’attività commerciale da cui hanno rubato varie confezioni di profumi. Il danno complessivo ammonta a varie migliaia di euro ed è ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano, per furto aggravato contro ignoti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia.