Via Meuccio Ruini, furto notturno in un pub

REGGIO EMILIA – Furto notturno nel pub Rebus di via Meuccio Ruini. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati rubando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, 200 euro in contanti dal registratore di cassa. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Reggio per furto aggravato contro ignoti.