“Verso il virus della vita” e “Buongiorno Siria”

Verso il virus della vita

Pandemia: un parolone che molti hanno cercato nel dizionario. Così, telefoni,

smartphone, tablet, computer, web, internet, droni, e chi più ne ha più ne metta,

sono diventati gli strumenti indispensabili per tutti. Un isolamento coatto, una

separazione necessaria, il risveglio della lentezza e della riflessione. Una buona

lezione: si può ridurre, si può non agitarsi. Perché non tagliare i rami secchi,

ripensare allo spirito, occuparsi del corpo e del benessere proprio e della Terra?

Con calma, ritornando alle origini, pur se con mezzi moderni. Riscoprire l’umanità

interiore, il senso della vita, la bellezza della natura.

E la paura dove la metti? La paura del dopo, di chi ci dimentica se non ci vede, se

non ci tocca, se non ci ama. E il lavoro che è mancato e mancherà, e la produzione

ferma, e i guadagni perduti e i prezzi aumentati, e i vecchietti pensionati e… e… e…

Perché il virus della bontà non crea pandemia? Perché i grandi profeti della pietà,

della generosità, della compassione non convincono le masse? Perché Gesù, Gandhi,

Buddha, il Dalai Lama sono isolati, anch’essi prigionieri reali e metaforici di braccia,

gambe, cervelli infetti dall’odio e dall’interesse? Perché? Perché meraviglie d’arte,

create da antichi uomini per gli uomini del domani vengono distrutte da braccia

armate e cervelli ipnotizzati. Perché? In nome di qualche dio malvagio e interessato

a dominare nei secoli. Per sempre. Come sempre.

O è forse la Terra che si ribella allo scempio? Madre matrigna che ferisce e colpisce

i propri figli maldestri e assassini. Una madre Medea che uccide per salvare se

stessa, senza amore per la propria discendenza. Una madre inseminata dall’odio e

dalla malvagità. Crudeltà, ingordigia, voglia di comando.

Tante le domande che le piccole infinitesimali formiche si pongono, continuando a

raggruppare i granelli per l’inverno, inconsapevoli del piede gigantesco, rivestito di

tutto punto, che le schiaccerà. E se la cicala frinisse più forte, insegnando a godere

comunque, pur nella cattiva sorte? Se s’imparasse a cogliere il buono che viene

dalla calma, dal silenzio e dall’osservazione? Passerà, passerà. Carte geografiche

registreranno meno presenze, forse qualche paese sarà scomparso, forse sarà tutto

diverso. Forse…!

Lo scienziato rispose tempo fa: è la selezione della specie. E’ possibile che come

millenari dinosauri andremo ad infoltire le razze estinte. Ma che finisca

quest’orrore, che cessino le lacrime. Sotterrati tutti, che nasca una nuova specie,

fecondata alla luce del sole e della verità.

Angela Matassa

Buongiorno Siria

Buongiorno a chi non aveva un giorno normale

a chi teneva le finestre oscurate e chiuse

a chi si svegliava con occhi gonfi

salutato dal fragore delle bombe e

respirava i fumi neri delle esplosioni.

Buongiorno a te mia bella Siria

affacciata alla finestra con occhi ancora sonnolenti

al canto degli uccelli e l’odor di gelsomino e

i raggi di un sole tiepido e sorridente.

buongiorno e buona Pasqua

ai tuoi minareti lanciati in cielo orgoglioso e

le campane delle tue chiese in festa.

Buona Pasqua per le tue piazze rumorose

gremite di gente allegra

a giocare con uova sode truccate o vere.

Buona Pasqua cara la mia Siria

per la pace che si annuncia

molto vicina.

Jean Bassmaji