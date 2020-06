Vendeva on line polizze auto fantasma: denunciato

REGGIO EMILIA – Doveva assicurare l’auto appena acquistata e così un 56enne residente a Reggio Emilia ha deciso di cercare su internet una polizza on-line. La navigazione l’ha portato ad accedere ad un sito che gli ha fornito un preventivo vantaggioso, quindi ha deciso di stipulare una polizza effettuando il pagamento sulla postepay fornitagli dall’assicuratore e ricevendo via WhatsApp la polizza che, apparentemente, gli garantiva la copertura assicurativa della sua auto.

Fermato a un controllo stradale a Reggio Emilia, al 56enne gli agenti hanno però contestato la mancata copertura assicurativa dell’auto. La polizza inviatagli via WhatsApp era falsa e l’auto di sua proprietà non era quindi assicurata. L’uomo, a questo punto, ha cercato di contattare l’agente assicurativo che gli aveva rifilato la polizza senza riuscire a rintracciarlo. Ulteriori verifiche presso la compagnia assicuratrice, oltre a farle accertare che la targa del suo veicolo non era assicurata, gli hanno consentito di apprendere che quella compagnia non effettua vendita di polizze on line.

Quando ha capito di essere stato truffato, l’uomo si è quindi rivolta ai carabinieri di via Adua formalizzando la denuncia. I militari, al termine delle indagini, hanno individuato il truffatore, un 41enne napoletano, già coinvolto in svariate analoghe truffe in tutta Italia e lo hanno denunciato per truffa. Un fenomeno quello delle vendite di polizze assicurative “fantasma” online in continua crescita, per questo i carabinieri reggiani sensibilizzano i cittadini a fare attenzione alle offerte online ritenute vantaggiose.

Difendersi da tali tipologie di truffe è possibile grazie all’Ivass (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sul cui sito internet ciascun cittadino può verificare se la compagnia assicurativa, e l’intermediario che si contatta, esiste davvero.