Spacciatore aggredisce i carabinieri: arrestato

REGGIO EMILIA – Un gambiano di 27 anni, Sane Baru, è stato arrestato dai carabinieri ieri sera, in via Don Alai, per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, dopo che è stato sorpreso a vendere droga a un cliente. Verso le 20 una pattuglia della sezione radiomobile, durante lo svolgimento del servizio, stava transitando in via Don Alai quando ha visto un uomo di colore cedere qualcosa a un ragazzo italiano ricevendo dei soldi.

Quando i carabinieri sono intervenuti l’immigrato è fuggito mentre il cliente, un 30enne reggiano, è stato fermato e trovato in possesso di 7 grammi di hascisc appena acquistati per 80 euro dallo straniero. Quest’ultimo, inseguito da uno dei due militari, è stato raggiunto e fermato all’interno di un supermercato dove si era rifugiato e dove si è liberato di 3 dosi di marijuana del peso di oltre 6 grammi. Poi ha reagito all’arresto mandando un carabiniere a sbattere la testa su uno scaffale del supermercato. Il militari ha riporta una ferita all’arcata sopraciliare, ma è riuscito a bloccare il gambiano e ad ammanettarlo.

L’immigrato aveva gli 80 euro appena ricevuti per lo spaccio avvenuto in via Don Alai e il cellulare che conteneva le prove dei contatti con il cliente a sua volta segnalato quale assuntore. L’uomo è stato arrestato con le accuse di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Questa mattina comparirà davanti al giudice del tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse a lui contestate.