San Martino in Rio, tre furti nel giro di poche ore

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Tre furti commessi in rapida successione con lo stesso modus operandi e probabilmente compiuti dagli stessi autori.

Ne sono convinti i carabinieri della stazione di San Martino in Rio che, insieme al personale della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, stanno conducendo le indagini. Il primo furto poco prima delle 23 alla farmacia di via Rubiera dove i malviventi, dopo aver sfondato la porta d’ingresso a calci, sono entrati e hanno rubato dalla cassa alcune centinaia di euro.

Dopo circa trenta minuti un altro copo nella vicina ferramenta di via Roma. Stesse modalità di accesso e medesimo bottino: il contate riposto nella cassa, attualmente in corso di quantificazione. Poco prima delle 2 i carabinieri sono intervenuti in via Magnanini dove l’operatore del servizio di vigilanza ha visto dei segni effrazione alla porta di un negozio di ristorazione self-service.

I ladri sono entrati anche lì con le stesse modalità e probabilmente nella stessa fascia oraria, mettendo a soqquadro gli uffici e rubando dalle celle frigorifero generi alimentari. Sui tre episodi indagano i carabinieri della stazione di San Martino in Rio per furto aggravato e continuato contro ignoti.