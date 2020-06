Sabato riapre la piscina comunale di via Melato

REGGIO EMILIA – Dopo la chiusura per coronavirus riapre sabato prossimo (13 giugno) la piscina comunale “Ferretti-Ferrari” di via Melato a Reggio Emilia. Lo annuncia il gestore dell’impianto – la societa’ Nuova Sportiva – precisando che non sara’ necessaria la prenotazione per il nuoto libero e per la zona esterna. Invece “ci riserviamo di disporre un sistema di prenotazione della zona ombrelloni nel weekend e nel mese di agosto nel caso in cui se ne ravvisi la necessita’”, si legge in una comunicazione inviata ai tesserati.

Gli utenti con abbonamenti in corso di validita’ potranno farlo ripartire subito, cedere il proprio credito ad un’altra persona, o rimandare la scelta ai mesi successivi, facendosi rilasciare via mai dalla reception un voucher di valore pari agli ingressi residui. La decisione va presa entro il prossimo 20 agosto e gli ingressi residui valgono anno, fino al 13 giugno del 2021.

“Desideriamo anzitutto rassicurarvi sulle operazioni che hanno permesso la riapertura dell’impianto e la conseguente possibilita’ per gli utenti di frequentarlo nuovamente e in totale sicurezza”, continua il gestore, spiegando che “durante il periodo in cui i Decreti del Consiglio dei ministri legati al contenimento della diffusione del coronavirus hanno imposto la chiusura forzata degli impianti sportivi, la societa’ ha provveduto a sanificare, igienizzare e disinfettare ogni ambiente, attrezzatura e macchinario”.

Inoltre “prima e dopo queste procedure di sanificazione, sono stati sempre e correttamente aerati i locali, attraverso l’apertura di porte e finestre esterne e l’utilizzo di ventilatori per aumentare la circolazione dell’aria nello spazio”. Le operazioni di sanificazione, del resto, “anche dopo l’apertura continueranno senza sosta”.

Per quanto riguarda le regole da seguire, l’accesso all’impianto dovra’ avvenire in modo ordinato al fine di evitare assembramenti, rispettando il distanziamento sociale di almeno 1 metro o di almeno 2 metri durante l’attivita’ sportiva, seguendo i percorsi indicati per l’ingresso e l’uscita dalla struttura. All’entrata sara’ misurata la temperatura con divieto di accesso a chiunque l’abbia superiore ai 37,5 gradi.

Sara’ obbligatorio farsi la doccia prima di entrare in vasca e nel caso si raggiungesse la massima capienza della vasca sara’ consentito l’ingresso in acqua su turnazione. La mascherina e’ obbligatoria negli ambienti chiusi ad uso promiscuo e negli ambienti all’aperto nei quali non e’ possibile mantenere la distanza di 1 metro. Non e’ obbligatorio indossare la mascherina durante la balneazione.

I genitori dovranno aver cura e sorvegliare i propri bambini: le distanze interpersonali sono quindi derogate per il solo nucleo familiare, mentre gruppi di amici devono comunque mantenere il distanziamento minimo. Gli utenti sono infine invitati ad arrivare avendo gia’ addosso l’abbigliamento sportivo, cosi’ da occupare gli spogliatoi per il minor tempo possibile mentre le borse con gli oggetti personali andranno portate con se’ e lasciate in appositi spazi, non essendo possibile utilizzare gli armadietti.