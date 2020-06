Reggiana, tutti negativi al Covid: primo appuntamento con i playoff il 13 luglio

REGGIO EMILIA – La Reggiana comunica che i primi due tamponi, i test sierologici e gli esami ematochimici ai quali è stata sottoposta la squadra sono risultati negativi al Covid-19. Il club mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti del gruppo, nel pieno rispetto del protocollo e della tutela della salute. La società rivolge un sentito ringraziamento al medical partner CTR e a tutto lo staff sanitario granata, impegnati con il supporto della sanità pubblica nell’accurato svolgimento dei test diagnostici.

Ufficializzato il calendario dei playoff

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario di playoff e playout: gli spareggi promozione – che si giocheranno in gara unica – inizieranno l’1 luglio e termineranno il 22 dello stesso mese. Le gare (andata a ritorno) per non retrocedere si disputeranno il 27 e il 30 giugno.

La Reggiana, essendosi qualificata seconda, accederà direttamente alla “Fase Nazionale dei playoff” che prevede due turni di quarti di finale. Il primo è fissato per il 9 luglio (qui giocheranno le terze classificate, come il Carpi) mentre il secondo a cui parteciperà la Reggiana e le altre due seconde in classifica dei raggruppamenti di Serie C, è in programma il 13 luglio. Le vincenti parteciperanno alle semifinali, fissate per venerdì 17, la finale sarà mercoledì 22.