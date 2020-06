Raffica di furti in montagna, albanese arrestato

CARPINETI (Reggio Emilia) – Dopo mesi di intense investigazioni ed indagini tecniche, i carabinieri di Carpineti hanno arrestato un albanese 36enne domiciliato sull’Appennino, con precedenti per armi e stupefacenti, ritenuto responsabile di una serie di furti di grossa entità commessi sul comprensorio montano ai danni di privati ed esercizi pubblici.

Le indagini hanno permesso di accertare le responsabilità dell’uomo relativamente a diversi furti avvenuti sull’appennino reggiano fra il mese di settembre ed il mese di ottobre 2018. In particolare, durante un furto in abitazione commesso a Carpineti, nel settembre 2018, vennero rubati, oltre a monili in oro e danaro contante per circa 8mila euro, una pistola regolarmente denunciata e alcuni “smartphone”.

Proprio grazie a questi apparecchi elettronici ed alla perizia dei militari di Carpineti, le indagini tecniche hanno permesso di risalire al ladro. Infatti le fitte comunicazioni del 36enne albanese con altri soggetti individuati e subito ascoltati dagli investigatori, nonché lo studio della posizione di tali apparecchiature in particolari zone del territorio hanno permesso di associare il nome dell’arrestato ad almeno altri due furti di ingente valore.

Il primo commesso nel settembre 2018 a Castelnovo Monti in un noto bar del posto quando vennero rubati danaro, tabacchi ed alcolici per oltre 9.000 euro, ed il secondo commesso nell’ottobre 2018 a Vezzano, in un’abitazione da cui vennero rubati monili in oro e danaro contante per oltre 10.000 euro. Schiaccianti gli elementi raccolti dagli investigatori, ottenuti grazie alle indagini tecniche che hanno evidenziato come il 36enne fosse presente nelle zone dei furti in orari e date compatibili alla commissione, nonché dalle numerose testimonianze raccolte nelle quali il responsabile veniva riconosciuto mentre transitava nei pressi degli “obiettivi” poi derubati assieme ad un complice, quest’ultimo già identificato, arrestato per i medesimi fatto ed ora espulso da territorio nazionale.

Il 36enne, che già stava scontando un periodo di detenzione domiciliare perché riconosciuto responsabile di altri furti, è stato portato in carcere.