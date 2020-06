Piazzale Europa, trovati involucri di marijuana nei cespugli

REGGIO EMILIA – Continuano i controlli disposti dal questore nella zona della stazione storica e delle Ex Reggiane. Ieri mattina sono stati dispiegati 19 uomini della polizia, del reparto prevenzione crimine e della Municipale con un’unità cinofila. Il fiuto del cane Victor ha permesso di trovare 6 involucri contenenti della marijuana nascosti nei cespugli di piazzale Europa per un totale di 20 grammi.

L’attività si è estesa anche in via IV Novembre, via Eritrea e via don Alai. Sono state controllate in tutto 20 persone, otto delle quali con precedenti di polizia. I rinforzi del reparto prevenzione crimine richiesti dal questore al dipartimento di pubblica sicurezza continueranno a controllare l’area.