Piazzale Europa, giovane rapinato del cellulare

REGGIO EMILIA – Un uomo è stato rapinato del cellulare, ieri sera verso le 21 in piazzale Europa, da un extracomunitario che, dopo averlo tratto in inganno proponendogli della droga, cosa che il giovane reggiano ha rifiutato, si è fatto dare il cellulare per fare una telefonata.

Prima ha chiesto 50 euro per restiturglielo e poi, visto che il giovane non accettava, è fuggito verso i capannoni nell’area delle ex Reggiane. Prima però c’è stata una colluttazione fra i due durante la quale il reggiano ha riportato delle lievi escoriazioni nel tentativo di bloccarlo.