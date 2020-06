REGGIO EMILIA – Mercoledì scorso, l’assemblea ha eletto Patrizia Agnesini presidente della delegazione Confcommercio di Castelnovo Monti, che rappresenta le imprese del commercio, del turismo e dei servizi della Montagna associate a Confcommercio-Imprese per l’Italia. Patrizia Agnesini subentra a Nadia Vassallo che, volendo dedicarsi al suo impegno in consiglio comunale a Castelnovo Monti, si è dimessa dall’incarico per assicurare nella forma e nella sostanza la terzietà e l’indipendenza dell’organizzazione di rappresentanza rispetto alle istituzioni.

Spiega la Agnesini: “Perché ho dato la mia disponibilità a questo incarico? Semplice: perché credo fermamente nello spirito di gruppo, perché penso che nulla valga di più di un sano rapporto di collaborazione tra colleghi, perché è dal confronto di idee che nascono le cose migliori. Sono ben consapevole dell’impegno che sto prendendo ma sono altrettanto convinta che questa nuova esperienza mi porterà nuove consapevolezze e soddisfazioni”.

Foto 2 di 2



Dice il presidente provinciale di Confcommercio Davide Massarini: “Faccio un sentito ringraziamento alla presidente uscente Nadia Vassallo che ha guidato con la passione che la contraddistingue la delegazione fino ad oggi. A Patrizia va la mia personale gratitudine e quella di tutta la Confcommercio provinciale per essersi assunta in un momento sicuramente non facile questo impegno che porteremo avanti insieme con la squadra di tutti i presidenti delle delegazioni”.

Patrizia Agnesini gestisce da oltre 20 anni, insieme al marito Massimiliano, il noto ristorante da Geremia, una tra le attività più longeve nel centro storico di Castelnovo Monti. Tre anni fa è subentrata alla presidenza del centro commerciale naturale creato per promuovere la rete commerciale del paese.