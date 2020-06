Pallacanestro reggiana, nuovi soci ricevuti oggi dal sindaco

REGGIO EMILIA – Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha ricevuto oggi in Comune, insieme all’assessore allo Sport Raffaella Curioni, i nuovi soci della Pallacanestro Reggiana: Andrea Baroni, Enzo e Veronica Bartoli, Enrico San Pietro, Graziano Sassi e, ovviamente, Stefano Landi.

Il sindaco ha voluto ringraziare di persona Stefano Landi, che farà parte anche di questo nuovo ciclo che si apre, per il grande impegno profuso, nel corso dei decenni, a favore della formazione biancorossa che, sotto la sua guida, è arrivata a disputare ben due finali scudetto e ha raggiunto traguardi internazionali mai sfiorati in precedenza.

Contestualmente, Luca Vecchi ha dato il benvenuto ai nuovi soci complimentandosi con loro per l’ingresso nella compagine sociale, ribadendo come la Pallacanestro Reggiana sia un patrimonio sportivo, di affetto e di tifo di tutta la città. “Reggio Emilia vi è grata per questa sfida che avete voluto cogliere – ha affermato il sindaco – Continuerete ad averci al vostro fianco, per sostenere i colori biancorossi e per permettere loro di cogliere altre importanti vittorie”.

Il sindaco ha ricordato l’importante investimento effettuato solo pochi anni or sono dall’Amministrazione comunale con risorse proprie sul Palazzo dello Sport di via Guasco, portandone la capienza a oltre 4.600 posti e ammodernandone le strutture per tutti i fruitori della struttura, incluse le altre discipline sportive e le scuole.