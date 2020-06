Cronaca

Padre e figlia si ribaltano sul quad e finiscono all’ospedale

Una ragazza di 14 anni è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, in un incidente che è avvenuto ieri sera, verso le 21,30, in via Cimabue a Tressano. Il padre è già stato dimesso

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Una ragazza di 14 anni è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, in un incidente che è avvenuto ieri sera, verso le 21,30, in via Cimabue a Tressano di Castellarano. La giovane era su un Quad insieme al padre 41enne nel cortile di un’azienda. Il mezzo, mentre curvava, si è sbilanciato. Sul posto i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze. Il padre è stato ricoverato in osservazione ed è stato dimesso mentre la figlia è rimasta ricoverata dato che ha riportato traumi più gravi.