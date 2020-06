Novellara, muore annegata in un canale

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Il corpo di una donna di 67 anni è stato notato oggi pomeriggio, verso le 14, incastrato nella chiavica della presa canale di Novellara in via Provinciale Sud. Si tratta del canale che costeggia la strada proprio all’ingresso del paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero della salma. La donna, che non abita nelle vicinanze, era andata lì in bicicletta.