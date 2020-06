Meta System, progetto con Regione su filiera ibrido-elettrico

REGGIO EMILIA – Dall’azienda Meta System di Reggio Emilia – leader mondiale nel campo dei convertitori – arriva un grosso contributo allo sviluppo di una filiera regionale della mobilita’ elettrica ed ibrida. E’ ormai quasi al traguardo il progetto “SuperBox” realizzato dall’impresa reggiana grazie ad un accordo di innovazione con il ministero dello Sviluppo economico e la Regione, per un investimento complessivo di 12,5 milioni di cui cinque di finanziamento pubblico (quasi 600.000 euro il contributo della Regione) e che ha portato all’assunzione di 30 unita’ nel settore ricerca e sviluppo a Reggio Emilia.

Le risorse ministeriali a disposizione sono quelle del “Fondo per la crescita sostenibile”, destinate al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita’ dell’apparato produttivo. “Per l’intera filiera della Motor Valley – dice l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Vincenzo Colla al termine di un incontro con Meta System – la frontiera della mobilita’ elettrica e ibrida e’ una straordinaria opportunita’, anche per mettere in campo investimenti e a creare nuovi posti di lavoro”.

Per questo, ricorda Colla, “fin dal 2018 la Regione ha creduto in questo progetto”. Intanto, “stiamo guidando con convinzione la discussione sul ruolo sempre piu’ importante della filiera elettrica dell’automotive, anche alla luce delle prossime decisioni europee in merito al Recovery Fund. Tutto spinge velocemente in quella direzione”. Questa regione, conclude l’assessore, “ha un patrimonio che si deve riconvertire e noi siamo in campo per accompagnare questo passaggio, in modo da mantenere alta la qualita’ della filiera dell’automotive, cosa che da sempre ci contraddistingue nel mondo”.