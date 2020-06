Landi Renzo ingloba la controllata Lovato Gas

REGGIO EMILIA – Il Consiglio d’amministrazione di Landi Renzo ha approvato oggi la proposta di fusione per incorporazione della societa’ interamente controllata Lovato Gas. L’operazione mira a semplificare la struttura del gruppo con sede a Corte Tegge, specializzato a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a gpl e metano per auto. “Lovato continuera’ comunque ad essere un brand importante di Landi Renzo per la sua presenza internazionale e la sua forza in molti mercati strategici, dalla Russia all’India”, spiega l’amministratore delegato Cristiano Musi.