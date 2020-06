Lancia coltello dalla finestra contro un giovane: denunciato

MONTECCHIO (Reggio Emilia) – Un 67enne di Montecchio è stato denunciato per minaccia aggravata dopo che ha lanciato un coltello contro un 29enne del luogo. E’ successo venerdì sera quando i militari della stazione di Montecchio sono stati mandati dalla centrale operativa nella piazza del paese dove c’era stata una violenta discussione tra due persone.

Nei pressi di un bar i militari hanno trovato i due contendenti che discutevano ancora animatamente e sono riusciti, a fatica, a riportarli alla calma. E’ accaduto che, poco prima, la vittima, un 29enne del luogo, aveva dovuto spostare la sua auto per agevolare l’intervento di un’ambulanza.

Il posto scelto per il secondo parcheggio però non è piaciuto a un montecchiese 67enne che abita nei pressi, che, probabilmente sotto l’effetto dell’alcool, dopo aver insultato il giovane gli ha scagliato contro un grosso coltello da cucina, oltre ad un paio di scarpe ed un paio di ciabatte, senza fortunatamente colpirlo.

Non pago, l’uomo è sceso in strada con in mano un altro coltello e ha iniziato a cercare il 29enne, venendo immortalato dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza all’interno dell’esercizio pubblico. Una volta disarmato l’aggressore e recuperati altri coltelli di cui l’uomo si era precedentemente armato, i carabinieri di Montecchio, anche per evitare che la questione degenerasse ulteriormente, hanno portato il 67enne in caserma.