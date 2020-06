Iren Big, l’offerta luce e gas che ti regala uno sconto in bolletta

REGGIO EMILIA – Iren luce gas e servizi offre una nuova opportunità di risparmio sulle bollette luce e gas .

Con l’acquisto di prodotti Iren come pompe di calore, caldaia, fotovoltaico, infissi e climatizzatori (agevolabili col Superbonus 110% ) sarà infatti possibile attivare in abbinamento l’offerta Iren Big.

Iren Big può essere sottoscritta sia per la fornitura luce che per quella del gas e permette di ottenere un bonus in bolletta annuale per 10 anni.

Iren Big Luce

La promozione luce di Iren prevede un prezzo unico fisso per tutte le fasce orarie, valido tutti i giorni e bloccato per 24 mesi dall’attivazione.

Gli utenti che attiveranno l’offerta avranno inoltre la possibilità di ricevere un bonus annuo di 40€ sull’energia elettrica per 10 anni.

Il bonus verrà erogato con le seguenti modalità:

il 1° bonus da 20€ sarà accreditato sulla bolletta del 1° mese di fornitura;

il 2° e il 3° bonus da 10€ ciascuno saranno invece presenti nelle bollette del 6° e del 12° mese di fornitura.

Iren Big Gas

Con l’offerta Iren Big per la fornitura gas verrà applicato un prezzo unico che rimarrà fisso e invariabile per 24 mesi dalla sottoscrizione.

Anche in questo caso è previsto che venga corrisposto un bonus di 40€ all’anno per 10 anni.

La prima rata del bonus (pari a 20€) sarà disposta sulla bolletta del 1° mese di fornitura, mentre la seconda e la terza, da 10€ ciascuna, verrà erogata sulle bollette del 6° e del 12° mese.