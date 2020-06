ImpresAppennino, così Confcooperative promuove le imprese in montagna

REGGIO EMILIA – Si chiama “ImpresAppennino” il nuovo servizio attivato da Confcooperative per sostenere la nascita di nuovi progetti imprenditoriali nella montagna reggiana.

“Oggi – sottolinea il direttore di Confcooperative, Giovanni Teneggi – vi sono nuove opportunità e sono richiesti approcci distintivi per favorire il decollo di start up e di imprese che abbiano un profondo legame con il territorio e possano coinvolgere le persone nel rilancio di un territorio che lega proprio allo sviluppo economico e al lavoro le sue possibilità di tenuta e di crescita anche in termini di servizi e abitabilità”.

“Dai bandi del Gal ai fondi regionali, nazionali ed europei – spiega Teneggi – vi sono strumenti di sostegno che vanno conosciuti e intrecciati, laddove possibile, per costruire opportunità che non risiedono in un unico e organico strumento”.

“Il nostro obiettivo – prosegue il direttore di Confcooperative –è proprio quello di portare a sistema questi strumenti, di concerto con le istanze politiche per una strategia complessiva di sviluppo, ma non solo; con il nuovo servizio puntiamo, infatti, a rafforzare tutto il lavoro di analisi e di consulenza che offriamo in montagna per costruire progetti fortemente legati alle caratteristiche del territorio, alle risorse locali, alle vocazioni e alle tradizioni delle diverse comunità, con una particolare attenzione riservata ai giovani e alle forme d’impresa più innovative e rispettose dell’ambiente”.

“ImpresAppennino” offre, innanzitutto, un vademecum completo delle opportunità di sviluppo imprenditoriale in Appennino, associato all’assistenza nello sviluppo dell’idea imprenditoriale e alla costituzione di nuove imprese, alla consulenza finanziaria, all’assistenza amministrativa, giuslavoristica, alla predisposizione e presentazione delle domande e ai rapporti con i soggetti pubblici coinvolti.

Il nuovo servizio di Confcooperative, che si avvale di tutte le competenze di Unioncoop, la società di servizi alle imprese legata alla centrale cooperativa, sarà presentato in due incontri in programma mercoledì 24 giugno dalle 16 alle 18 e venerdì 26 giugno dalle 10,30 alle 12,30 nella sede di Confcooperative a Castelnovo ne’ Monti (via Micheli, 3M). In considerazione del contingentato numero degli accessi alla sala conferenze della sede castelnovese dell’organizzazione, gli interessati sono invitati a prenotarsi telefonando al n. 0522-812798.